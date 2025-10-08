A chaque jour son dilemme insolite ! Tu préfères avoir un monosourcil ou n'en avoir qu'un seul ? Tu préfères être toujours en retard ou toujours avoir 3 heures d'avance ? Si vous aimez les dilemmes farfelus, vous êtes au bon endroit avec l'éphéméride Tu Préfères... ! Le principe est simple : chaque jour vous serez confronté à une question, l'objectif étant de trancher entre deux options souvent peu réjouissantes. Loin des thèmes de culture générale, faites travailler votre imagination et préparez-vous à prendre des décisions impossibles !