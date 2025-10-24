Inscription
#Manga

DanMachi - Sword Oratoria Tome 20

Fujino Omori, Takashi Yagi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au coeur de la ville d´Orario se trouve un gigantesque labyrinthe souterrain, profond d´une centaine d´étages, peuplé d´une réserve de monstres sans cesse renouvelée et dont personne n´a jamais vu le fond. En cette ville cohabitent humains et dieux, les premiers en quête de gloire et de richesse, les derniers descendant de leurs trônes célestes en quête d´amusement et de passion. Ces divinités y forment des Familia, des groupes d´humains recevant leur bénédiction pour participer d´une façon ou d´une autre à l´exploration du Donjon. Parmi les dieux les plus influents d´Oratoria se trouve Loki, et dans sa Familia se trouve l´une des aventurières les plus puissantes du monde : Aiz Wallenstein, la princesse à l´épée.

Par Fujino Omori, Takashi Yagi
Chez Ototo

|

Auteur

Fujino Omori, Takashi Yagi

Editeur

Ototo

Genre

Seinen/Homme

DanMachi - Sword Oratoria Tome 20

Fujino Omori, Takashi Yagi

Paru le 24/10/2025

Ototo

7,35 €

ActuaLitté
9782377176564
