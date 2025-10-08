Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Petits bonheurs

Hugo Image

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A chaque jour son petit bonheur ! Vous souhaitez vous rappeler les petits bonheurs de la vie, apprécier les choses simples, qui mettent tant de baume au coeur ? Cette éphéméride vous accompagnera chaque jour : une citation, une recette bien-être, un petit plaisir du quotidien, une idée cadeau à offrir ou à s'offrir, des paroles de chanson, ou tout simplement une phrase qui vous fera sourire... Il n'y a pas de meilleur moyen de débuter ou de terminer la journée : posée sur votre table de nuit ou votre bureau, elle vous fera découvrir ce que nous vous avons réservé pour chaque jour de l'année !

Par Hugo Image
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Hugo Image

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petits bonheurs par Hugo Image

Commenter ce livre

 

Petits bonheurs

Hugo Image

Paru le 08/10/2025

736 pages

Hugo et Compagnie

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755680874
9782755680874
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.