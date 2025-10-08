A chaque jour son petit bonheur ! Vous souhaitez vous rappeler les petits bonheurs de la vie, apprécier les choses simples, qui mettent tant de baume au coeur ? Cette éphéméride vous accompagnera chaque jour : une citation, une recette bien-être, un petit plaisir du quotidien, une idée cadeau à offrir ou à s'offrir, des paroles de chanson, ou tout simplement une phrase qui vous fera sourire... Il n'y a pas de meilleur moyen de débuter ou de terminer la journée : posée sur votre table de nuit ou votre bureau, elle vous fera découvrir ce que nous vous avons réservé pour chaque jour de l'année !