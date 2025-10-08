En 365 jours, réveillez vos souvenirs et revivez en vous divertissant, de références en nostalgie, les moments cultes d'une décennie faste pour la pop culture et féconde en bouleversements sociopolitiques. Avec l'éphéméride " Années 70 ", testez vos connaissances dans tous les domaines (mode, musique, cinéma, BD, TV, jeux vidéo, loisirs, architecture, sciences, sport, politique, nouvelles technologies...), et découvrez ces années d'effervescence "? cool ? " et très "? libres ? ", qui ont fait évoluer, en si peu de temps, comportements, mentalités, style et mode de vie. Les seventies ? : quelle époque épique ? !