Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Années 70

Hugo Image

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 365 jours, réveillez vos souvenirs et revivez en vous divertissant, de références en nostalgie, les moments cultes d'une décennie faste pour la pop culture et féconde en bouleversements sociopolitiques. Avec l'éphéméride " Années 70 ", testez vos connaissances dans tous les domaines (mode, musique, cinéma, BD, TV, jeux vidéo, loisirs, architecture, sciences, sport, politique, nouvelles technologies...), et découvrez ces années d'effervescence "? cool ? " et très "? libres ? ", qui ont fait évoluer, en si peu de temps, comportements, mentalités, style et mode de vie. Les seventies ? : quelle époque épique ? !

Par Hugo Image
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Hugo Image

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Années 70 par Hugo Image

Commenter ce livre

 

Années 70

Hugo Image

Paru le 08/10/2025

736 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755680850
9782755680850
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.