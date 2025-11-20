Inscription
#Essais

Grandes dates et grandes figures du sport

Olivier Blin, Didier Guignard, Stéphane Rapha

Des JO de Barcelone à l'affaire Bosman, certaines dates et figures ont marqué bien plus que le monde sportif : elles ont changé la société. Fruit des travaux de vingt chercheurs, cet ouvrage propose une lecture pluridisciplinaire des grandes dates et figures qui ont façonné le sport moderne. Cet ouvrage met en lumière les moments et les destins qui, bien au-delà des stades et des podiums, ont façonné le sport et la société. Parmi les dates clés, on retrouve des compétitions mythiques comme les JO de Barcelone 1992, mais aussi des tournants politiques et juridiques tels que la création du ministère des Sports, l'affaire Festina ou l'affaire Semenya. Du côté des figures, le lecteur croisera des trajectoires exceptionnelles : Alice Milliat, figure de l'émancipation des femmes par le sport au début du xxe siècle ; Alfred Nakache, champion dépassant toutes les épreuves, y compris les plus dramatiques de l'ère dite "moderne" ; ou plus récemment Sarah Abitbol, en première ligne pour dénoncer publiquement les violences sexuelles dans le sport. Fruit des travaux de vingt chercheurs, cet ouvrage propose une lecture pluridisciplinaire des grandes dates et figures qui ont façonné le sport moderne. Il invite à (re)découvrir comment le sport, dans ses crises comme dans ses triomphes, a été et demeure un miroir des transformations sociales, culturelles et politiques de notre époque.

Chez PU Aix-Marseille

|

Auteur

Editeur

PU Aix-Marseille

Genre

Droit du sport

Paru le 20/11/2025

370 pages

PU Aix-Marseille

35,00 €

9782731413519
