#Imaginaire

Le voyage extraordinaire Tome 12

Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni

La quête ultime Egypte. Emilien, Noémie et Mathilde se retrouvent au coeur du désert. Traqués par Ursula et ses sbires qui veulent récupérer la sphère d'activation, les enfants n'ont d'autre choix que de faire confiance à leur guide Sélim et de fuir à bord d'une felouque des sables. Sous une chaleur écrasante, ils parviennent à franchir le mur de sable d'une tempête errante. Bientôt, ils atterrissent dans une cité cachée qui se trouve être le berceau de la civilisation ayant créé les technologies obscures ! Les enfants n'en croient pas leur yeux et l'espoir de retrouver leurs parents renaît ! Mais en explorant ce lieu, ils sont confrontés à une nouvelle menace : de monstrueux robots sauvages qui n'ont rien à voir avec leur gentil Robby les prennent en chasse... Par chance, Kiritsu et ses robots ninjas viennent en aide à nos jeunes explorateurs. Finalement coincés dans une antique bâtisse, encerclés par une horde de robots, il leur reste peu de temps pour percer le secret qui sommeille dans cet endroit mystérieux. Après avoir sillonné le monde, les enfants touchent presque au but. Parviendront-ils à retrouver leurs parents et à élucider l'énigme de l'origine des technologies obscures ? Ce dernier tome plein de rebondissements clôt une incroyable série fantastique qui a captivé les lecteurs depuis 2012 grâce à ses nombreuses péripéties, son intrigue bien ficelée et une galerie de personnages toujours en quête de vérité. Une saga à ne pas manquer !

Par Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni
Chez Vents d'Ouest

Auteur

Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni

Editeur

Vents d'Ouest

Genre

Aventure

Le voyage extraordinaire Tome 12

Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni

Paru le 08/10/2025

56 pages

Vents d'Ouest

15,50 €

9782749310350
