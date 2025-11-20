En 1991, Franck Sharko n'est qu'un bleu fraîchement affecté au mythique 36, quai des Orfèvres. Il tente d'apporter un regard neuf sur l'affaire non résolue des "Disparues du sud parisien", des femmes enlevées et tuées. La photo d'une femme sequestrée va relancer le "cold case"... La première enquête sous pression du flic fétiche de Franck Thilliez ! En 1991, Franck Sharko n'est qu'un bleu, fraîchement débarqué du Nord au mythique 36, quai des Orfèvres. Très vite confronté à la réalité du métier, il se voit relégué aux archives, tentant d'apporter un regard neuf sur l'affaire non résolue des "Disparues du sud parisien" : trois femmes enlevées et tuées à coups de couteau. Mais l'arrivée d'un homme ayant reçu la photo d'une femme attachée à un lit, la tête couverte d'un sac en papier, va relancer la "cold-case". Franck n'hésite pas longtemps pour se rendre à l'adresse mentionnée à l'arrière de la photo... C'est parti pour la première enquête sur le terrain du flic fétiche de Franck Thilliez !