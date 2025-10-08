Inscription
Les 25 discours de votre vie

Bertrand Périer

"Un pot de départ ? ChatGPT ! Un exposé en classe ? ChatGPT ! Une présentation devant des collègues ? ChatGPT ! Et pourtant, depuis que l'intelligence artificielle s'est invitée dans nos réunions, dans nos assemblées, dans nos salles de classe et dans nos séminaires, on ne s'y est jamais autant ennuyé. Je veux donc l'affirmer ici : l'IA est un faux ami pour l'orateur. Montrez-vous tel que vous êtes : plus que jamais, la parole est une intelligence réelle". Ce livre est un guide pour préparer les vingt-cinq grands discours qui jalonnent nos vies. Fêter un anniversaire, pitcher un projet, défendre une mesure ou encore déclarer sa flamme... au terme de cet ouvrage libérateur et jubilatoire par le maître de l'éloquence, chacun sera capable de trouver l'étincelle pour rendre ses paroles puissantes et singulières. En un mot : à son image.

Par Bertrand Périer
Chez Jean-Claude Lattès

Auteur

Bertrand Périer

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Expression orale

