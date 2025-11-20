Inscription
#Essais

Parcoursup, je gère !

Bruno Magliulo

Trucs, astuces & erreurs à éviter Parcoursup est souvent synonyme de sujet indigeste. Plus on t'en parle, mois tu trouves cela évident : tu en manges à toutes les sauces le matin, le midi et le soir. Pourtant, impossible d'y échapper si tu veux obtenir une orientation qui te correspond ! Les auteurs de ce guide répondent à toutes tes questions et t'explique de façon simple le jargon pas toujours compréhensible de Parcoursup. Explications, décryptages, conseils avisés et témoignages : Parcoursup n'aura bientôt plus de secrets pour toi.

Par Bruno Magliulo
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Bruno Magliulo

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Orientation

Parcoursup, je gère !

Bruno Magliulo

Paru le 20/11/2025

176 pages

L'opportun (Editions de)

9,90 €

9782386710728
