Apprendre à négocier en 30 jours

Vous négociez 7 à 10 fois par jour sans pour autant obtenir les résultats que vous méritez. Et si vous vous inspiriez des négociateurs professionnels ? Laurent COMBALBERT, ex-négociateur du RAID, formé au FBI, vous apprend à oser négocier au quotidien. En s'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience et plus de 3000 négociations, il vous emmène au coeur de l'art des accords justes. En 30 jours et 30 leçons, vous serez capable de : - Faire face aux conflits de manière positive ; - Maîtriser vos émotions et votre stress pour négocier ; - Demander des contreparties lorsque vous faites des concessions ; - Poser les questions efficacement et pratiquer une écoute active ; - Dire non avec empathie et assertivité ; - Gérer la mauvaise foi, le bluff et les ultimatums ; - Neutraliser les narcissiques, les pervers, les manipulateurs ; - Construire des accords durables avec vos interlocuteurs ; - Développer vos compétences au quotidien . Toutes les clés et les secrets de pro pour oser négocier tout ce que vous souhaitez, quels que soient la situation, le rapport de forces ou l'attitude de vos interlocuteurs. Chaque jour, apprenez à oser devenir le négociateur ou la négociatrice de confiance.