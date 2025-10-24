Toutes ces années de souffrance... Oui, après avoir écrit mon premier ouvrage "Des feutres et des allumettes" à ma façon, encore une fois, il me fallait évidemment continuer l'écriture. Pour raconter ce combat que j'ai commencé le 16 janvier 2019. C'est drôle, je suis là à entamer l'écriture de la suite de mon premier ouvrage... mais celui-là sera toujours un percutant témoignage, tout en restant toujours un hommage pour ma fille Johanna, injustement tuée le 16 janvier 2019 en plein centre-ville de Lyon, sous les fenêtres du maire de l'époque, qui lui-même a assisté à l'accident de son bureau... Et là aussi dans ce nouvel ouvrage, je resterai fidèle comme dans le premier, je dirai ce qu'il y a dire, et ne dirai que la vérité. Je ne parlerai plus à ma fille dans celui-ci, mais la fin de chaque chapitre se terminera toujours par une très belle citation. Oui, mon premier livre lui aussi m'aura donné, comme mon chat Bello, quelques mois ou années de plus ici-bas !!! Celui-ci aura-t-il aussi cette mission ? Il faut l'espérer, sinon je ne verrai pas la fin de mon combat pour que justice soit rendue à ma Johanna, bien que je n'ai guère confiance en cette justice qui me malmène depuis le début. En ne respectant en rien ma situation, "mon deuil" , mes souffrances, mes traumatismes et en étant plus du côté du chauffeur, c'est flagrant !!! Mais je ne lâche pas les armes, on a pourri ma vie en m'enlevant ce que j'avais de plus précieux à mes yeux. Johanna n'aurait jamais dû mourir, trop de responsabilités doivent être punies, car elles ont été la conséquence de choses qui n'ont jamais été faites... Cela n'enlève en rien au chauffeur de bus, sa conduite criminelle a tué ma fille. Une vie en moins et une maman anéantie à vie, cela ne leur suffit-il pas ? Mais c'est ma responsabilité de faire tout pour que justice soit rendue à Johanna. JE NE DOIS PAS MOURIR TOUT DE SUITE