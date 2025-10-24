Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Des feutres et des allumettes

Sandrine Barthélémy, sandrine Barthélémy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes ces années de souffrance... Oui, après avoir écrit mon premier ouvrage "Des feutres et des allumettes" à ma façon, encore une fois, il me fallait évidemment continuer l'écriture. Pour raconter ce combat que j'ai commencé le 16 janvier 2019. C'est drôle, je suis là à entamer l'écriture de la suite de mon premier ouvrage... mais celui-là sera toujours un percutant témoignage, tout en restant toujours un hommage pour ma fille Johanna, injustement tuée le 16 janvier 2019 en plein centre-ville de Lyon, sous les fenêtres du maire de l'époque, qui lui-même a assisté à l'accident de son bureau... Et là aussi dans ce nouvel ouvrage, je resterai fidèle comme dans le premier, je dirai ce qu'il y a dire, et ne dirai que la vérité. Je ne parlerai plus à ma fille dans celui-ci, mais la fin de chaque chapitre se terminera toujours par une très belle citation. Oui, mon premier livre lui aussi m'aura donné, comme mon chat Bello, quelques mois ou années de plus ici-bas !!! Celui-ci aura-t-il aussi cette mission ? Il faut l'espérer, sinon je ne verrai pas la fin de mon combat pour que justice soit rendue à ma Johanna, bien que je n'ai guère confiance en cette justice qui me malmène depuis le début. En ne respectant en rien ma situation, "mon deuil" , mes souffrances, mes traumatismes et en étant plus du côté du chauffeur, c'est flagrant !!! Mais je ne lâche pas les armes, on a pourri ma vie en m'enlevant ce que j'avais de plus précieux à mes yeux. Johanna n'aurait jamais dû mourir, trop de responsabilités doivent être punies, car elles ont été la conséquence de choses qui n'ont jamais été faites... Cela n'enlève en rien au chauffeur de bus, sa conduite criminelle a tué ma fille. Une vie en moins et une maman anéantie à vie, cela ne leur suffit-il pas ? Mais c'est ma responsabilité de faire tout pour que justice soit rendue à Johanna. JE NE DOIS PAS MOURIR TOUT DE SUITE

Par Sandrine Barthélémy, sandrine Barthélémy
Chez Youstory

|

Auteur

Sandrine Barthélémy, sandrine Barthélémy

Editeur

Youstory

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des feutres et des allumettes par Sandrine Barthélémy, sandrine Barthélémy

Commenter ce livre

 

Des feutres et des allumettes

Sandrine Barthélémy, sandrine Barthélémy

Paru le 24/10/2025

388 pages

Youstory

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782958529819
9782958529819
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.