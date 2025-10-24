Kyoto, 1878. Un article étonnant paraît dans un quotidien peu connu : "A tous les maîtres en arts militaires. Le 5 mai à venir. Rassemblement au temple Tenryûji de Kyôto. 100 000 yens à gagner". Deux cent quatre-vingt-douze guerriers, samouraïs, ronins et combattants venus des quatre coins du Japon répondent à l'appel. Mais ils sont loin de savoir ce qui les attend. Bientôt, le temple Tenryu-ji devient le théâtre d'un tournoi mortel. Dans ce Japon en pleine mutation, où les traditions s'effondrent face à la modernité, l'honneur et la survie s'affrontent dans un combat sans merci. Shogo Imamura signe un récit historique d'une rare intensité, mêlant action et réflexion sur la fin d'une ère. Un battle royale féodal où chaque duel est une question de vie ou de mort.