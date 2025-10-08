Inscription
#Roman francophone

Rébellion

Frédéric Grellier, Cynthia Harrod-Eagles

ActuaLitté
Angleterre, 1903. Giles, le duc de Stainton, fuyant les contraintes de la vie à Ashmore, est reparti en Egypte pour achever ses fouilles, laissant derrière lui son épouse Kitty et son jeune fils. Kitty tente de reprendre les rênes du domaine et d'imposer son autorité à la famille, tâche presque impossible tant chacun dissimule des secrets. Rachel et Alice, les jeunes soeurs du duc poursuivent des amours clandestines et son frère Richard s'est lancé dans les affaires. A cela s'ajoute une affaire criminelle qui rompt la confiance parmi les domestiques. Kitty aura-t-elle la force suffisante pour prendre enfin sa place de duchesse, pour maintenir la Maison à flot et empêcher son mariage de se déliter ?

Par Frédéric Grellier, Cynthia Harrod-Eagles
Chez Marabout

|

Auteur

Frédéric Grellier, Cynthia Harrod-Eagles

Editeur

Marabout

Genre

XXe siècle

Retrouver tous les articles sur Rébellion par Frédéric Grellier, Cynthia Harrod-Eagles

Commenter ce livre

 

Rébellion

Cynthia Harrod-Eagles trad. Frédéric Grellier

Paru le 15/10/2025

352 pages

Marabout

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501171922
9782501171922
© Notice établie par ORB
plus d'informations

