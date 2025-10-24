Inscription
#Essais

L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus

Pascal Demurger

"? Ce livre a une ambition ? : inviter le lecteur à se projeter dans un monde aux antipodes du nôtre et qui est déjà en train d'éclore. Un monde auquel les entreprises, assumant leur responsabilité politique, contribueraient positivement, au-delà de leur seul apport économique. Ce n'est pas un monde idéalisé. Je le sais, car j'ai la chance de diriger une entreprise qui en fait partie. Ni ma nature ni mes fonctions ne me portent à la rêverie ou à l'idéologie. Mon souhait est de témoigner et plus encore de convaincre. Témoigner, car je mesure combien une entreprise peut servir le bien commun et combien cette contribution peut nourrir sa propre performance. Convaincre, car si ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le monde, alors il y a urgence à généraliser ce modèle. ? " Pascal Demurger Pascal Demurger est directeur général de la MAIF. Il est également l'auteur, chez le même éditeur, de Gouvernez autrement ? !

Pascal Demurger
Chez Editions de l’Aube



Auteur

Pascal Demurger

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Culture d'entreprise

L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus

Pascal Demurger

Paru le 24/10/2025

173 pages

Editions de l’Aube

11,00 €

9782815965705
