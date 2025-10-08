Les enquête de l'Avent - Mystère à bord

Un Livre de l'Avent d'enquête immersive à bord d'un train plein de mystère ! Votre enfant a une mission : fabriquer son livre de l'Avent pour y découvrir chaque jour une nouvelle lettre et des énigmes, pour mener jour après jour son enquête. Codes secrets, messages à décrypter, suspects à interroger, mais aussi autocollants et recettes de cuisine ! Une expérience de lecture interactive, à vivre en famille pendant 24 jours magiques et mystérieux. Un cadeau final l'attend à la fin de l'aventure, pour construire lui-même sa superbe maquette de locomotive. Les parents sont les complices de cette aventure : chaque soir, ils glissent en secret la nouvelle lettre dans le livre... pour qu'elle apparaisse le lendemain, comme par magie.