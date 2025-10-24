Gouverner autrement !

Alors que la désillusion démocratique prend en France un tour dangereux, voici une contribution au débat qui fait du bien. Il est, en effet, rare qu'un dirigeant d'entreprise s'aventure sur le terrain politique, a fortiori pour proposer à nos gouvernants un changement profond ? : de récit, de pratiques, de perspectives. Pascal Demurger ose ici défendre un exercice plus "? adulte ? " du pouvoir ? : moins surplombant, moins infantilisant, moins déresponsabilisant. Il plaide ainsi pour un pouvoir plus humble, attentif et confiant pour, collectivement, nous remettre en mouvement. Plus rare encore, ce responsable économique nous invite à revisiter nos priorités, en posant la question du bonheur comme finalité supérieure et celle de la sobriété comme moyen, convaincu qu'elles sont compatibles avec la performance économique. Voilà l'horizon inspirant que propose ici l'auteur, nourri de la vision pionnière de l'économie et de la société qu'il met déjà en pratique à la MAIF. A l'heure de la crise, n'est-il pas temps de repenser la manière de faire de la politique ?? Pascal Demurger est directeur général de la MAIF et ­coprésident du mouvement ­Impact France.