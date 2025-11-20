Inscription
#Beaux livres

Pierrot le Fou

Jérémie Imbert, Gilles Botineau, Philippe Sichler

Dévoilé dès la fin de l'été 1965, Pierrot le fou marque initialement les retrouvailles tant attendues entre le cinéaste Jean-Luc Godard et le comédien Jean-Paul Belmondo, cinq ans après le tourbillon d'A bout de souffle, symbole de ce mouvement révolutionnaire appelé Nouvelle Vague. Si le film a depuis fait l'objet de multiples analyses, il est rare que l'on se soit véritablement arrêté sur son récit à proprement parler, de son origine littéraire à sa sortie en salles des plus chaotiques (sifflé à Venise, interdit aux moins de 18 ans, vigoureusement attaqué par des critiques de renom), sans oublier un tournage ayant fait l'objet de rumeurs et diverses légendes. Annoncé comme un long-métrage majoritairement improvisé, Pierrot le fou s'avère en réalité extrêmement pensé et réfléchi, au point de devenir une pièce majeure de l'histoire, à la fois film-somme de son créateur, consécration substantielle pour ses interprètes et référence ultime pour beaucoup d'autres. Un précurseur du road movie placé sous le signe de l'art et de la beauté, dynamitant sans complexe toute convention, au point de parvenir à mêler tragédie et burlesque avec une liberté fascinante. A l'occasion de son soixantième anniversaire, laissez-vous embarquer dans les coulisses de ce chef-d'oeuvre intemporel, au fil des photos rares voire totalement inédites signées Georges Pierre.

Par Jérémie Imbert, Gilles Botineau, Philippe Sichler
Chez Neva Editions

|

Auteur

Jérémie Imbert, Gilles Botineau, Philippe Sichler

Editeur

Neva Editions

Genre

Histoire du cinéma

Pierrot le Fou

Jérémie Imbert, Gilles Botineau, Philippe Sichler

Paru le 20/11/2025

160 pages

Neva Editions

39,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782350553191
