Le cercle de Marcel Proust

Elyane Dezon-Jones

On serait tenté de croire que, parvenu à sa cinquième édition, dont trois ayant donné lieu à une publication chez Honoré Champion, le cycle de conférences imaginé par Jean-Yves Tadié autour des amis de Marcel Proust commencerait à devoir s'intéresser à des figures du deuxième, voire du troisième cercle. A l'occasion du colloque donné à la Fondation Singer Polignac les 14 et 15 novembre 1922, quelques jours seulement avant le centième anniversaire de la mort de Proust, on put toutefois constater qu'il n'en était rien. Peut-être serait-il préférable de parler aujourd'hui de cercles plutôt que du cercle de Marcel Proust. Car il en a fréquenté de multiples, lui permettant d'observer divers milieux qu'il transposera dans son oeuvre en les faisant parfois s'interpénétrer de manière ludique ou tragique. La diversité des connaissances et amis de Proust est reflétée dans ce volume où se côtoient, comme dans un salon imaginaire, des personnes connues et d'autres moins, des modèles attestés de personnages qui peuplent A la recherche du temps perdu, et des noms négligés ou bien oubliés qui refont surface au gré de découvertes récentes. Ont contribué à cet ouvrage : Sophie BASCH, Evelyne BLOCH-DANO, Mathilde BREZET, Christian CAMART, Antoine COMPAGNON, Emily EELLS, Donatien GRAU, Jean-Paul HENRIET, Luzius KELLER, Cécile LEBLANC, Françoise LERICHE, Guillaume PERRIER, François PROULX, Nicolas RAGONNEAU, Caroline SZYLOWICZ, Matthieu VERNET, Pyra WISE.

Le cercle de Marcel Proust

Elyane Dezon-Jones

Paru le 24/10/2025

264 pages

Honoré Champion

42,00 €

9782745364159
© Notice établie par ORB
