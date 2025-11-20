Inscription
#Beaux livres

Le Souffle de la Méditerranée

Fabio Fiori, Sofia Gérard

Les civilisations méditerranéennes d'hier et d'aujourd'hui vivent et vénèrent les vents. Grand baroudeur et expert du sujet, Fabio Fiori partage histoires, mythes sur les vents et fascinantes anecdotes de voyages. Voyageur infatigable, Fabio Fiori arpente les mers et se passionne pour l'histoire, la mythologie et le monde méditerranéen. De ses périples, il a rapporté une passion pour les vents. Ce livre n'est ni un journal de bord, ni un almanach, ni un récit de voyage ; il est pourtant tout cela à la fois, et bien plus encore... Les vents racontent une histoire millénaire de la Méditerranée et nous instruisent sur ses civilisations et ses cultures. Leurs noms et leurs origines renferment des contes et des légendes qui ont inspiré la littérature, les arts et les modes de vie. Qu'ils soient brises légères ou bourrasques violentes, ils rythment la vie méditerranéenne et sont, depuis toujours, indissociables des sociétés qui les côtoient.

Chez Pocket

|

Auteur

Editeur

Genre

Récits de mer

Fabio Fiori trad. Sofia Gérard

Paru le 20/11/2025

187 pages

9,30 €

9782266351454
