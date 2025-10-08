Le merveilleux Noël de Petit Hérisson

"Tout est prêt pour mon réveillon ! se réjouit Petit Hérisson. Ca va être un Noël inoubliable ! " Il sort de chez lui, pressé de profiter de cette belle journée et de la passer avec ses amis... Mais ils semblent tous très occupés. Heureusement, tous ses amis seront prêts à temps pour fêter ensemble un merveilleux Noël. Une histoire d'amitié et de partage Cette histoire permet de mettre en avant les notions d'entraide et d'amitié. Chaque personnage se montre altruiste et attentionné. Attachants, les personnages sont des compagnons rassurants qui véhiculent un message positif de solidarité. Une belle histoire de Noël avec Petit Hérisson et ses amis Des paysages enneigés, des sapins décorés et des tasses de chocolat chaud à partager : cette aventure de Petit Hérisson et ses amis est un cadeau parfait à mettre sous le sapin.