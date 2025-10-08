Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le merveilleux Noël de Petit Hérisson

M. Christina Butler, Tina MacNaughton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Tout est prêt pour mon réveillon ! se réjouit Petit Hérisson. Ca va être un Noël inoubliable ! " Il sort de chez lui, pressé de profiter de cette belle journée et de la passer avec ses amis... Mais ils semblent tous très occupés. Heureusement, tous ses amis seront prêts à temps pour fêter ensemble un merveilleux Noël. Une histoire d'amitié et de partage Cette histoire permet de mettre en avant les notions d'entraide et d'amitié. Chaque personnage se montre altruiste et attentionné. Attachants, les personnages sont des compagnons rassurants qui véhiculent un message positif de solidarité. Une belle histoire de Noël avec Petit Hérisson et ses amis Des paysages enneigés, des sapins décorés et des tasses de chocolat chaud à partager : cette aventure de Petit Hérisson et ses amis est un cadeau parfait à mettre sous le sapin.

Par M. Christina Butler, Tina MacNaughton
Chez Editions Milan

|

Auteur

M. Christina Butler, Tina MacNaughton

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le merveilleux Noël de Petit Hérisson par M. Christina Butler, Tina MacNaughton

Commenter ce livre

 

Le merveilleux Noël de Petit Hérisson

M. Christina Butler, Tina MacNaughton

Paru le 08/10/2025

32 pages

Editions Milan

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408060701
9782408060701
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.