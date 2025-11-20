Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

L'Héritière

Charles Recoursé, Gabriel Bergmoser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un road trip haletant où la vengeance ne laisse aucune place à la culpabilité. Pas de répit pour les mauvaises filles. Maggie, pourtant, croyait avoir réussi son coup. Perdue dans la foule tropicale de Port Douglas, la jeune serveuse soigne son incognito. Mais on ne se refait pas : l'injustice la dégoûte. Pour avoir redressé un tort de trop, son anonymat vacille. Et son passé la rattrape. Le seul moyen d'en réchapper est de revenir à Melbourne pour récupérer l'héritage de son père, ancien flic. Tout tient sur un disque dur qui contiendrait deux éléments cruciaux : l'identité d'un tueur en série, et des informations sur sa mère, qui l'a abandonnée quand elle était enfant. Avec, à ses trousses, la police qui la recherche activement et un gang de bikers furieux, la partie s'annonce serrée. Mais Maggie a un atout solide : elle est en colère. Depuis très longtemps. " Un thriller diaboliquement efficace. " Le Figaro " On tourne les pages avec effroi et fascination. " L'Express " L'auteur australien confirme ici son talent pour les intrigues musclées et haletantes qu'il parsème d'un second degré salvateur. La tornade Maggie emporte tout sur son passage, truands, flics, bikers mais également lecteurs dans sa course folle vers la délivrance. " PAGE des libraires Egalement chez Pocket : La Chasse .

Par Charles Recoursé, Gabriel Bergmoser
Chez Pocket

|

Auteur

Charles Recoursé, Gabriel Bergmoser

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Héritière par Charles Recoursé, Gabriel Bergmoser

Commenter ce livre

 

L'Héritière

Gabriel Bergmoser trad. Charles Recoursé

Paru le 20/11/2025

320 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266348935
9782266348935
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.