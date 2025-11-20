L'Héritière

Un road trip haletant où la vengeance ne laisse aucune place à la culpabilité. Pas de répit pour les mauvaises filles. Maggie, pourtant, croyait avoir réussi son coup. Perdue dans la foule tropicale de Port Douglas, la jeune serveuse soigne son incognito. Mais on ne se refait pas : l'injustice la dégoûte. Pour avoir redressé un tort de trop, son anonymat vacille. Et son passé la rattrape. Le seul moyen d'en réchapper est de revenir à Melbourne pour récupérer l'héritage de son père, ancien flic. Tout tient sur un disque dur qui contiendrait deux éléments cruciaux : l'identité d'un tueur en série, et des informations sur sa mère, qui l'a abandonnée quand elle était enfant. Avec, à ses trousses, la police qui la recherche activement et un gang de bikers furieux, la partie s'annonce serrée. Mais Maggie a un atout solide : elle est en colère. Depuis très longtemps. " Un thriller diaboliquement efficace. " Le Figaro " On tourne les pages avec effroi et fascination. " L'Express " L'auteur australien confirme ici son talent pour les intrigues musclées et haletantes qu'il parsème d'un second degré salvateur. La tornade Maggie emporte tout sur son passage, truands, flics, bikers mais également lecteurs dans sa course folle vers la délivrance. " PAGE des libraires Egalement chez Pocket : La Chasse .