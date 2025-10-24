Inscription
#Essais

En finir avec les idées fausses sur l'opéra

Jean-Philippe Thiellay

Ces idées fausses, souvent proférées sans qu'on y prête attention, finissent par façonner notre regard. L'opéra serait un art élitiste, figé, hors du temps, au risque de devenir un objet de moquerie ou de rejet. Et derrière ces clichés, c'est toute la richesse d'un art vivant, collectif, populaire à ses origines, qui est ignorée. Jean-Philippe Thiellay démonte ici, une à une, les représentations erronées qui pèsent sur l'art lyrique. Car si l'opéra n'a pas encore disparu, il est bel et bien menacé : fragilisé par tes coupes budgétaires, boudé par les politiques, parfois déconnecté du public, il doit aujourd'hui se battre pour sa survie. Ce livre est une invitation à dépasser les fantasmes et les préjugés pour comprendre ce qu'est vraiment l'opéra : un art total, un concentré de savoir-faire, un lieu de création et d'émotion, capable d'en enchanter plus d'un - pourvu qu'on tende l'oreille.

Editions de l'Atelier

Paru le 17/10/2025

180 pages

Editions de l'Atelier

13,50 €

9782708295148
