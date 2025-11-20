Inscription
#Essais

Revue d'éthique et de théologie morale N° 330

Collectif, Cerf

Fondée en 1947, la Revue d'éthique et de théologie morale (RETM) est une revue oecuménique qui publie des articles et des dossiers scientifiques sur les débats et les questionnements éthiques contemporains. Seule revue francophone spécialisée en éthique théologique, elle se veut ouverte aux interrogations venant de diverses disciplines : théologie, philosophie, sociologie, histoire, sciences humaines. Elle édite des articles varia et des dossiers thématiques sur des sujets divers (bioéthique, éthique fondamentale, éthique sociale, questions politiques, familiales, environnementales...) dans une perspective chrétienne attentive aux questionnements du monde présent. L'animation intellectuelle de la revue est assurée par l'association de théologiens pour l'étude de la morale (ATEM), association oecuménique internationale francophone. Elle est actuellement dirigée par soeur Catherine Fino, sous la responsabilité éditoriale de l'ATEM. Les derniers numéros sortis N° 329 HS : N° 328 : L'homosexualité - Questions éthiques et pastorales. N° 327 : Les représentations de la mort : enjeux éthiques. N° 326 : Hospitalité, cosmopolitisme et migrations : comment intégrer ? N° 325 : Le discours de l'Eglise en matière de sexualité et la question des abus. N° 324, Hors-série, août 2024 : La spiritualité de l'écologie un enjeu d'éthique chrétienne. N° 323, juin 2024 : oecuménisme et discernement moral. N° 322, avril 2024 : Le milieu carcéral, un espace de l'humain. N° 321, janvier 2024 : Honneur et humiliation. N° 320, septembre 2023 : La Doctrine sociale de l'Eglise, quels enjeux ?

Par Collectif, Cerf
Chez Cerf

|

Auteur

Collectif, Cerf

Editeur

Cerf

Genre

Ethique

Revue d'éthique et de théologie morale N° 330 par Collectif, Cerf

Commenter ce livre

 

Revue d'éthique et de théologie morale N° 330

Collectif, Cerf

Paru le 27/11/2025

138 pages

Cerf

22,00 €

ActuaLitté
9782204169868
© Notice établie par ORB
