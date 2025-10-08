Inscription
Un ouvrage inédit qui regroupe en un seul volume l'essentiel du patrimoine naturel et culturel français des quatre coins de l'Hexagone et de l'Atlantique au Pacifique, avec plus de 250 photos ! Un parcours de sites choisis Ce riche ouvrage de 488 pages et de plus de 250 photos propose de faire découvrir le patrimoine naturel et culturel des Régions de l'Hexagone et des territoires d'outre-mer. Des sites incontournables aux moins connus, ce livre présente une sélection de lieux choisis : la tour Eiffel, le château de Versailles et les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel, le mont Blanc, la grotte de Lascaux, les volcans réunionnais, le beffroi de Lille, les arènes de Nîmes, le Mucem de Marseille, les falaises corses, les menhirs et dolmens de Carnac, le centre spatial de Kourou ou encore la saline royale d'Arc-et-Senans... Grâce à des textes courts et un mélange original de photographies et d'illustrations, les enfants peuvent visiter toute la France depuis la maison, dès 5 ans, grâce à la narration construite tel un itinéraire de voyage. Une référence à feuilleter et à lire à son rythme ! Les Régions françaises à travers le monde Les enfants découvriront l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Une lecture facilitée par un système pratique d'onglets colorés !

Paru le 08/10/2025

488 pages

Editions Milan

20,90 €

