#Polar

XIII Parody

Jean Van Hamme, Philippe Xavier

Et si XIII, en fait, n'était pas du tout amnésique ? S'il s'agissait d'une idée du colonel Amos pour lui éviter d'être accusé du meurtre du président Sheridan ? XIII, ce bourreau des coeurs, devra-t-il également feindre l'oubli face à toutes ses conquêtes ? Lorsqu'il retrouve Judith Warner, XIII ne peut faire autrement que de demander "trois heures d'interruption d'amnésie, Colonel. S'il vous plaît" ... Pas toujours évident d'être amnésique ! Heureusement que XIII est un acteur hors pair : son légendaire visage impassible ferait même croire qu'il confond le commando d'élite des SPADS avec des personnages tout droits sortis de Blake et Mortimer ! Et il va devoir tenir bon face aux très nombreux personnages qui peuplent la série. Le général Carrington en a des sueurs froides : "Qui est le tordu qui a inventé une histoire pareille ? " Le colonel Amos, lui, se balade à l'envie dans tous les albums de la série : "Passez-moi la case 2 de la planche 46 du dossier "Treize contre Un", merci". Serait-il lui-même victime d'une ultime mystification du plus facétieux de tous ? Imaginez Hergé qui parodie lui-même Tintin ; ou Jacobs, Blake et Mortimer. Improbable ? Jean Van Hamme l'a fait ! Pour les 40 ans de la naissance de XIII dans le journal Spirou, il a écrit un minirécit parodique de sa propre série culte ! Son compagnon de jeu, Philippe Xavier, fait des merveilles pour se glisser dans le style de Vance. Et le plaisir de ces deux auteurs est si communicatif que cette histoire méritait largement un véritable album.

Par Jean Van Hamme, Philippe Xavier
Chez Dargaud

|

Auteur

Jean Van Hamme, Philippe Xavier

Editeur

Dargaud

Genre

Policier-Espionnage

XIII Parody

Jean Van Hamme, Philippe Xavier

Paru le 24/10/2025

32 pages

Dargaud

10,00 €

9782505142041
© Notice établie par ORB
