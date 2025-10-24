Inscription
Manga

Ragna Crimson Tome 15

Daiki Kobayashi

La Secte du Soleil, qui a perçu des signes avant-coureurs de l'invasion du roi des Dentés, se prépare à l'affrontement. Pour devenir plus fort, Ragna enseigne le contrôle de l'aura corporelle à Ruoxi et aux membres de la Brigade argentée. De leur côté, les membres de la lignée des Dentés, qui protègent des humains bannis par la Secte du Soleil, lancent l'assaut avec une armée composée de 22 millions de dragons ! Les plus puissants moines chasseurs de dragons sont prêts ! La grande bataille va commencer !!

Par Daiki Kobayashi
Dargaud

|

Auteur

Daiki Kobayashi

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

Ragna Crimson Tome 15

Daiki Kobayashi

Paru le 24/10/2025

194 pages

Dargaud

7,95 €

9782505133834
