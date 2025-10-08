"Au-delà du mur de la ville irréelle, au-delà des enceintes de sécurité coiffées de fil de fer barbelé et de tessons de bouteille, au-delà des périphériques d'asphalte à huit voies, au-delà des berges bétonnées de nos rivières temporairement barrées et mutilées, au-delà de la peste des mensonges qui empoisonnent l'atmosphère, il est un autre monde qui vous attend. C'est l'antique et authentique monde des déserts. "Ainsi parle Edward Abbey, figure mythique de la prise de conscience environnementale aux Etats-Unis, auteur culte de Désert solitaire et du Gang de la Clef à Molette, "juste un fou ordinaire dans un EDWARD ABBEY monde d'assassins".