#Roman francophone

Huckleberry Finn

Jacques Mailhos, Mark Twain

ActuaLitté
Après avoir partagé le trésor trouvé avec Tom Sawyer, Huck Finn reste fidèle à lui-même et à sa soif de liberté. Aussi, ennuyé par miss Watson qui essaie de lui inculquer les bonnes manières, et menacé par un père de plus en plus violent, il décide de quitter la "sivilisation". Se faisant passer pour mort, le jeune garçon se réfugie sur une île où il découvre Jim, un esclave fuyant la pendaison. Ensemble, ils entament une longue et périlleuse descente du fleuve Mississippi à bord d'un radeau.

Par Jacques Mailhos, Mark Twain
Chez Gallmeister

|

Auteur

Jacques Mailhos, Mark Twain

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Huckleberry Finn

Mark Twain trad. Jacques Mailhos

Paru le 08/10/2025

496 pages

Gallmeister

13,90 €

ActuaLitté
9782404080956
© Notice établie par ORB
