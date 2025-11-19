Inscription
#Imaginaire

Une famille pas comme les autres

Annie Anderson

ActuaLitté
Pour Darby Adler, il n'y aura jamais assez de café ni de tacos sur Terre pour supporter une réunion de famille. Son père sème la mort, sa mère est revenue de l'au-delà, son grand-père est un fantôme et ses frères et soeurs disparus refont surface, en quête de pouvoir. Elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Sans nouvelles du Département des Affaires Arcaniennes et avec une fratrie à retrouver, Darby a un sérieux problème sur les bras... d'autant que le coven local a découvert que son père n'est plus sous contrôle. Haunted Peak survivra-t-elle à ces retrouvailles explosives ?

Par Annie Anderson
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Annie Anderson

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Une famille pas comme les autres

Annie Anderson

Paru le 19/11/2025

MXM Bookmark

14,99 €

ActuaLitté
9791038135345
