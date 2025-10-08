Les aventures de Tom Sawyer

Comme tous les jeunes garçons de son âge, Tom Sawyer fait l'école buissonnière, vole du sucre au dîner et trouve mille ruses pour échapper aux punitions et à la bonne éducation que tante Polly s'efforce de lui donner. Lorsque Tom croise le chemin de Huckleberry Finn, un jeune vagabond, il lui envie sa liberté qui semble sans limites. Ensemble, Tom et Huck font les quatre cents coups. Ils se rêvent pirates, Indiens ou chercheurs de trésor, mais leurs escapades intrépides ne tardent pas à les mettre face aux dangers bien réels du mondedes adultes.