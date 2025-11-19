La Symphonie pour un Trône Mortel

Dans le monde d'Aadilor se trouve le royaume caché des voleurs, une terre débordante de magie et de chaos. Là, les Mousai, un trio de sorcières mortelles, sont au service du Roi des Maraudeurs, qui vit en reclus, infligeant châtiments et plaisirs aux masses. Arabessa Bassette est la chef des Mousai, dirigeant leurs puissants dons avec une précision inflexible. Mais derrière son masque de contrôle brûle le désir de forger sa propre voie, ainsi qu'une relation tumultueuse avec Zimri D'Enieu, le bras droit de son père et l'homme qui tient son coeur depuis qu'ils sont enfants. Lorsqu'une invitation inattendue à concourir pour le trône du Roi des Maraudeurs l'entraîne dans une compétition mortelle, Arabessa perd son sang-froid et se retrouve face à un choix impossible : renoncer à son plus grand amour ou à sa plus grande ambition. Mais les sacrifices sont monnaie courante dans le Royaume des Voleurs, car la quête du pouvoir a toujours un prix. L'avenir de Zimri et le sien étant en jeu, Arabessa doit décider si elle est prête à payer ce prix. Bienvenue dans le monde d'Aadilor, où l'on trouve l'amour entre les fissures et où les symphonies les plus envoûtantes portent des notes mortelles. Oser jouer ?