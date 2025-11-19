Inscription
#Essais

L'homme d'une remontada

Vincent Liévin, Maxime Prévot

Et si l'on pouvait encore croire en la politique ? Ministre des Affaires étrangères, ex-président des Engagés, député fédéral et bourgmestre de Namur empêché, Maxime Prévot incarne une trajectoire singulière dans le paysage politique francophone. Après avoir pris la tête d'un cdH en perte de vitesse en 2019, il choisit de relever un pari audacieux : transformer un parti en déclin en un mouvement citoyen renouvelé. Devenu Les Engagés en 2022, le parti s'offre une nouvelle identité, un nouveau souffle et une ambition claire : réinventer le centre et redonner confiance à des électeurs déboussolés. Ce livre raconte, de l'intérieur, cette aventure politique. A travers des entretiens menés avec le journaliste Vincent Liévin, Maxime Prévot revient sur ses choix, ses doutes, ses batailles, mais aussi sur la stratégie collective qui a permis à son mouvement d'opérer une véritable "remontada" entre 2019 et 2024. Un récit sincère et vivant, qui éclaire les coulisses de la vie politique belge et la volonté d'un homme - et d'une équipe - de prouver qu'une autre voie est possible.

Par Vincent Liévin, Maxime Prévot
Chez Kennes

|

Auteur

Vincent Liévin, Maxime Prévot

Editeur

Kennes

Genre

Biographies

L'homme d'une remontada

Vincent Liévin, Maxime Prévot

Paru le 08/04/2026

240 pages

Kennes

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782931300244
© Notice établie par ORB
