#Manga

Yakuza Reincarnation Tome 17

Hiroki Miyashita, Takeshi Natsuhara

ActuaLitté
C'est moi qui décide quelle femme je veux à mes côtés ! Le chemin pour rallier Atlantia, royaume des profondeurs, est semé d'embûches. L'obstacle principal est la "nuit de la sérénité", une zone de non-droit un cocon de mana gigantesque. Loin des rayons du soleil, il dissimule une amoureuse éperdue qui n'est autre que le boss des lieux sixième souverain. Cette mystérieuse sirène détiendrait les secrets de la transmigration qui a permis à Ryûmatsu et Akane de se réincarner...

Par Hiroki Miyashita, Takeshi Natsuhara
Chez Kazé Editions

|

Auteur

Hiroki Miyashita, Takeshi Natsuhara

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

Yakuza Reincarnation Tome 17

Hiroki Miyashita

Paru le 19/11/2025

Kazé Editions

7,99 €

ActuaLitté
9782820352354
