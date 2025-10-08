Inscription
#Imaginaire

Darkless Tome 3

Eilema Decker

Abandonnée le soir de sa nuit de noces, Rosalia est bouleversée. Mais elle n'a pas d'autre choix que de garder la tête froide, car en partant, Kahel lui a confié les rênes du clan. Devenue reine, elle doit donc mettre sa tristesse - et ses secrets - de côté pour faire face à l'adversité. Même si elle ne perd pas espoir que Kahel revienne, elle s'interroge : pourquoi a-t-il disparu sans rien dire ? Qu'est-il parti chercher ? Tandis que ces questions restent sans réponses, les exorcistes semblent sortir de l'ombre, plus véhéments et organisés que jamais. Alors que la guerre est proche, Rosalia, une sorcière surpuissante, est prise pour cible. Avec les siens, elle devra se montrer résolue face à la menace...

Par Eilema Decker
Chez Korrigan éditions

|

Auteur

Eilema Decker

Editeur

Korrigan éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Darkless Tome 3

Eilema Decker

Paru le 15/10/2025

340 pages

Korrigan éditions

19,90 €

9782385161675
© Notice établie par ORB
