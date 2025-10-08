Fallen Crows T2 Les Héritiers

Après le terrible drame qui a touché la famille impériale, plus rien n'est pareil. Aleksandar vacille au bord du précipice, vulnérable mais enfin déterminé à endosser son rôle d'héritier. Cleora a disparu sans laisser de traces au pire moment. Isham erre comme une âme en peine, écartelé entre deux loyautés. Et tout cela alors que les Ossiens hantent encore Silvermere et que, dans l'ombre, à la faveur du chaos, de funestes complots se consolident. Ainsi, quand la folie de Cornelis Ier s'aggrave, d'anciennes menaces resurgissent et les cartes sont redistribuées. Vengeance sanguinaire, conspirations politiques, secrets révélés... Qui montera sur le trône après l'empereur ? Qu'adviendra-t-il du fils du Corbeau, Celest, dont personne ne sait rien ? Quand tout s'accélère, nouer des alliances dangereuses s'avère nécessaire. L'amour et le désir, lorsqu'ils sont mêlés au chagrin et à la rancoeur, permettent-ils toujours de faire les bons choix ? Ou conduiront-ils les héritiers d'Obragonne à leur ruine ?