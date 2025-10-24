Inscription
Le merveilleux magicien d'Oz

L. Frank Baum, William w. Denslow, William Wallace Denslow

Publié pour la première fois aux Etats-Unis en 1900, Le Magicien d'Oz est bien plus qu'un conte pour enfants : c'est l'oeuvre fondatrice de la fantasy moderne, celle qui a donné naissance à un imaginaire devenu universel. Les éditions Qilinn ont le plaisir de présenter cette réédition en fac-similé, avec ses illustrations d'époque entièrement restaurées dans une nouvelle traduction fidèle à l'esprit original de L. Frank Baum. De la route de briques jaunes à la Cité d'Emeraude, en passant par l'Epouvantail plein de paille et le Lion Poltron, l'extraodinaire aventure de Dorothy au pays d'Oz a infusé toute la culture populaire - du cinéma à la bande dessinée, de la musique à la mode. Un classique moderne à redécouvrir dans toute sa magie originelle !

Par L. Frank Baum, William w. Denslow, William Wallace Denslow
Chez Qilinn

L. Frank Baum, William w. Denslow, William Wallace Denslow

Qilinn

Le merveilleux magicien d'Oz

L. Frank Baum, William w. Denslow, William Wallace Denslow

Paru le 24/10/2025

280 pages

Qilinn

19,95 €

9782374930480
