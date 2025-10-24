Le merveilleux magicien d'Oz

Publié pour la première fois aux Etats-Unis en 1900, Le Magicien d'Oz est bien plus qu'un conte pour enfants : c'est l'oeuvre fondatrice de la fantasy moderne, celle qui a donné naissance à un imaginaire devenu universel. Les éditions Qilinn ont le plaisir de présenter cette réédition en fac-similé, avec ses illustrations d'époque entièrement restaurées dans une nouvelle traduction fidèle à l'esprit original de L. Frank Baum. De la route de briques jaunes à la Cité d'Emeraude, en passant par l'Epouvantail plein de paille et le Lion Poltron, l'extraodinaire aventure de Dorothy au pays d'Oz a infusé toute la culture populaire - du cinéma à la bande dessinée, de la musique à la mode. Un classique moderne à redécouvrir dans toute sa magie originelle !