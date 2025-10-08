Inscription
#Roman francophone

Mort d'un collabo

Gilles Antonowicz

Qui a tué le docteur Guérin, alias Pierre Chavigny, l'éditorialiste virulent du journal collaborationniste L'Avenir de la Vienne, dans une ruelle sombre de Poitiers le 13 mai 1943 ? Répondre à cette question, raconter ce drame, analyser ce dossier qui a vu l'intervention de Maurice Garçon, l'avocat le plus célèbre de son temps, c'est passer les années noires au scalpel de la micro histoire, raconter la vie des Français sous l'Occupation et croiser la route d'une douzaine de personnages dont les parcours illustrent les différents chemins où chacun pouvait s'engager, au risque de s'y perdre. Avocat honoraire, historien, Gilles Antonowicz est notamment l'auteur de plusieurs biographies remarquées (Jacques Isorni, Maurice Garçon, Pierre Pucheu, José Giovanni). On lui doit également le récit d'affaires criminelles dans lesquelles il est intervenu directement (L'Affaire Halimi) ou indirectement (Outreau, l'histoire d'un désastre).

Par Gilles Antonowicz
Chez Litos

|

Auteur

Gilles Antonowicz

Editeur

Litos

Genre

Littérature française

Mort d'un collabo

Gilles Antonowicz

Paru le 08/10/2025

344 pages

Litos

8,90 €

9782385061470
