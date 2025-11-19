Pierrot victime d'un sort vaudou jeté par sa mère, Yvette, se pense irrésistible. Pourtant son physique est terriblement disgracieux. Cette vision erronée ne cesse de lui jouer des tours auprès de la gent féminine, le laissant aussi souvent perplexe qu'éconduit. De son côté Yvette règne en maître sur la dernière maison juste avant la forêt. Elle y vit entourée de son mari, colonel changé en statue, de ses domestiques, créatures façonnées de ses mains, et de ses "demoiselles", terrifiantes plantes carnivores. Tous se réunissent pour l'anniversaire du colonel mais la fête va être troublée par l'arrivée d'un charmant cadeau : Mimi, une prostituée, qui ne laisse personne indifférent.