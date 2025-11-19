Inscription
#Imaginaire

La dernière maison juste avant la forêt

Régis Loisel, Jean-Blaise Djian, Bruno Tatti

ActuaLitté
Pierrot victime d'un sort vaudou jeté par sa mère, Yvette, se pense irrésistible. Pourtant son physique est terriblement disgracieux. Cette vision erronée ne cesse de lui jouer des tours auprès de la gent féminine, le laissant aussi souvent perplexe qu'éconduit. De son côté Yvette règne en maître sur la dernière maison juste avant la forêt. Elle y vit entourée de son mari, colonel changé en statue, de ses domestiques, créatures façonnées de ses mains, et de ses "demoiselles", terrifiantes plantes carnivores. Tous se réunissent pour l'anniversaire du colonel mais la fête va être troublée par l'arrivée d'un charmant cadeau : Mimi, une prostituée, qui ne laisse personne indifférent.

Par Régis Loisel, Jean-Blaise Djian, Bruno Tatti
Chez Rue de Sèvres

|

Auteur

Régis Loisel, Jean-Blaise Djian, Bruno Tatti

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Aventure

Retrouver tous les articles sur La dernière maison juste avant la forêt par Régis Loisel, Jean-Blaise Djian, Bruno Tatti

Commenter ce livre

 

La dernière maison juste avant la forêt

Régis Loisel, Jean-Blaise Djian

Paru le 19/11/2025

168 pages

Rue de Sèvres

35,00 €

ActuaLitté
9782810201532
© Notice établie par ORB
