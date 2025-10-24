La lettre ? , coupée d'un trait oblique, dite "K barré" , est aujourd'hui mystérieuse alors qu'elle a encore récemment été en usage. D'où vient-elle et où la reconnaître ? C'est dans la transcription de noms bretons de lieux ou de personnes qu'elle a survécu, abrégeant le mot Ker. Mais l'unification typographique dans l'administration en France, état civil en tête, a progressivement relégué puis interdit le K barré. Une lettre qui revient désormais en force comme un véritable marqueur identitaire. Jacques André et Yann Riou, passionnés de la langue et de la typographie, font ici un point érudit et malicieux, très illustré, sur la question du K barré et ses implications inattendues.