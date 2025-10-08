Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Chrysopea

Caroline Blineau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Théâtre, magie et intrigue Dans une Londres baignée de magie, Hélios, adolescent des rues, s'invente une nouvelle vie depuis qu'il a rejoint la troupe de William Shakespeare. Il rêve de devenir quelqu'un et de briller dans une société londonienne placée sous le joug des Chrysopéens, des mages ayant transcendé les lois divines. Mais des échos de rébellion se font entendre dans le quartier de Whitechapel où les fatas, créatures magiques, ont été entassés comme du bétail. Un coup, deux coups, trois coups. Quand le théâtre du Globe s'embrase et que Shakespeare est accusé de haute trahison, la pièce qui devait se jouer vole en éclats, entrainant Hélios dans une tragédie dont il tiendra le premier rôle. Totus mundus agit histrionem. Le monde entier est un théâtre. Caroline Blineau mobilise avec brio la fantasy et le théâtre shakespearien, dans un récit à couper le souffle. Plongez dans les mythes d'une Londres peuplée de créatures fantastiques et corrompue par des mages décadents.

Par Caroline Blineau
Chez Elder Craft

|

Auteur

Caroline Blineau

Editeur

Elder Craft

Genre

Fantastique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chrysopea par Caroline Blineau

Commenter ce livre

 

Chrysopea

Caroline Blineau

Paru le 08/10/2025

336 pages

Elder Craft

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380240733
9782380240733
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.