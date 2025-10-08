Théâtre, magie et intrigue Dans une Londres baignée de magie, Hélios, adolescent des rues, s'invente une nouvelle vie depuis qu'il a rejoint la troupe de William Shakespeare. Il rêve de devenir quelqu'un et de briller dans une société londonienne placée sous le joug des Chrysopéens, des mages ayant transcendé les lois divines. Mais des échos de rébellion se font entendre dans le quartier de Whitechapel où les fatas, créatures magiques, ont été entassés comme du bétail. Un coup, deux coups, trois coups. Quand le théâtre du Globe s'embrase et que Shakespeare est accusé de haute trahison, la pièce qui devait se jouer vole en éclats, entrainant Hélios dans une tragédie dont il tiendra le premier rôle. Totus mundus agit histrionem. Le monde entier est un théâtre. Caroline Blineau mobilise avec brio la fantasy et le théâtre shakespearien, dans un récit à couper le souffle. Plongez dans les mythes d'une Londres peuplée de créatures fantastiques et corrompue par des mages décadents.