Avec cette véritable encyclopédie spécialement écrite tou(te)s les débutant(e)s, apprendre toutes les bases de la couture est un jeu d'enfant ! Premiers points à la main, découverte du fonctionnement d'une machine à coudre, coupe du tissu, assemblages, réalisation d'un ourlet ou encore pose d'un bouton... Des modèles entièrement expliqués étape par étape avec des schémas clairs permettent de mettre en pratique, au fur et à mesure, toutes les techniques. ? Après des ouvrages simples à la main suivis par des réalisations faciles à la machine, on peut rapidement se lancer dans des ouvrages un peu plus ambitieux, mais toujours abordables.