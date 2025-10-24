Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Couture

Catherine Guidicelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec cette véritable encyclopédie spécialement écrite tou(te)s les débutant(e)s, apprendre toutes les bases de la couture est un jeu d'enfant ! Premiers points à la main, découverte du fonctionnement d'une machine à coudre, coupe du tissu, assemblages, réalisation d'un ourlet ou encore pose d'un bouton... Des modèles entièrement expliqués étape par étape avec des schémas clairs permettent de mettre en pratique, au fur et à mesure, toutes les techniques. ? Après des ouvrages simples à la main suivis par des réalisations faciles à la machine, on peut rapidement se lancer dans des ouvrages un peu plus ambitieux, mais toujours abordables.

Par Catherine Guidicelli
Chez Fleurus

|

Auteur

Catherine Guidicelli

Editeur

Fleurus

Genre

Bricolage et création

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Couture par Catherine Guidicelli

Commenter ce livre

 

Couture

Catherine Guidicelli

Paru le 24/10/2025

208 pages

Fleurus

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215196938
9782215196938
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.