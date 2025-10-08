Abbie Keller prenait Richard Bartholomew Benson troisième du nom pour l'homme de sa vie. Jamais elle n'en a douté au cours de leurs quatre années de couple : un jour, il lui passerait au doigt l'alliance de sa grand-mère. Bien sûr, elle a dû faire deux ou trois changements chez elle pour correspondre à ce qu'il attendait d'une future épouse, comme se teindre en brune, s'habiller de façon plus prude et - effort suprême - apprécier le golf, mais elle était certaine que ça en vaudrait la peine au bout du compte. Jusqu'à ce que Richard l'abandonne en larmes devant chez elle dans son costume d'Halloween, après l'avoir plaquée parce qu'elle n'est tout simplement pas assez sérieuse pour lui. Parce qu'elle est marrante, mais c'est tout, et que maintenant qu'il est sur le point de devenir associé de son cabinet d'avocats, il faut bien qu'il se concentre sur son travail. Alors elle fait ce que font toutes les filles juste après s'être fait larguer : elle appelle ses amies, sort la tequila, change de couleur de cheveux et prépare sa vengeance. L'univers semble derrière elle, car lorsqu'elle ouvre une application de rencontres, il lui sert le match parfait sur un plateau... Le patron de son ex. Abbie commence à sortir avec Damien Martinez, associé fondateur du cabinet de Richard, avec un seul objectif en tête : le convaincre de faire d'elle sa cavalière à l'énorme soirée de Noël de l'entreprise afin que l'homme qui lui a brisé le coeur se rende compte de sa monumentale erreur. Mais bientôt, leur relation se met à dépasser le flirt sans prise de tête, et Abbie commence à découvrir que l'implacable avocat n'est peut-être pas si implacable que ça. Aura-t-elle le cran de maintenir la supercherie jusqu'au jour fatidique ? Une vengeance pour Noël est une romance de Noël contemporaine, grumpy × sunshine, avec différence d'âge, et qui ne manque pas de piment. Traduit de l'anglais par Isabelle Leblond