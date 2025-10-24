Inscription
#Imaginaire

Barbarian's Touch

Ruby Dixon

Lorsque je me réveille sur cette planète glacée, tout m'effraie : le froid mordant, le silence oppressant et ces créatures bleues aux allures de démons. Privée de mes aides auditives, je suis redevenue sourde et ne peux compter que sur ma soeur, Maddie, pour communiquer en langue des signes. Mais notre lien est brutalement rompu lorsqu'un Sa-Khui inconnu me kidnappe, m'arrachant à elle. Seule et désorientée, je n'ai qu'une option : fuir. Mais chaque pas me mène vers de nouveaux dangers sur cette terre hostile. Alors que tout espoir semble perdu, un autre extraterrestre apparaît : Rokan. Certes, il est aussi bleu, cornu et possède une queue, mais il se montre protecteur, attentionné... et me regarde comme si j'étais parfaite. Mais ce lien entre nous est-il réel ou simplement le fruit d'un instinct de reproduction ?

Par Ruby Dixon
Chez Hachette

|

Auteur

Ruby Dixon

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Barbarian's Touch

Ruby Dixon

Paru le 24/10/2025

414 pages

Hachette

22,00 €

9782017293781
