Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Phénomènes de cour de récré !

Laurent Galmot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des mains collantes aux cartes Pokémon, en passant par les Pogs, l'élastique ou les toupies Beyblade... Si certains phénomènes de cours de récré se sont illustrés par leur longévité à toute épreuve, d'autres ont été des étoiles filantes entre les mains des écoliers. Ces trouvailles ludiques sont aujourd'hui dans une vitrine ou au fond d'un tiroir. Nous les ressuscitons ici le temps d'un ouvrage, année après année, pour en connaître l'histoire souvent folle, et en comprendre les enjeux éducatifs, les techniques créatives et les chiffres de vente impressionnants ! Qui sont les créateurs de ces jouets souvent improbables ? Comment expliquer leur fulgurant succès ?? Sans oublier les "ridicules" et les "loupés" ! Plus d'un siècle de curiosités familières passées au crible, accompagnées d'analyses de la psychologue Isabelle Ferron, du psychiatre et psychologue Serge Tisseron ainsi que d'entretiens exclusifs et avisés ! Faisons revivre les enfants que nous étions, le temps d'un voyage récréatif qui nous éclaire sur notre histoire.

Par Laurent Galmot
Chez Ynnis Editions

|

Auteur

Laurent Galmot

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Arts et traditions populaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Phénomènes de cour de récré ! par Laurent Galmot

Commenter ce livre

 

Phénomènes de cour de récré !

Laurent Galmot

Paru le 08/10/2025

208 pages

Ynnis Editions

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376975915
9782376975915
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.