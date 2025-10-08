Phénomènes de cour de récré !

Des mains collantes aux cartes Pokémon, en passant par les Pogs, l'élastique ou les toupies Beyblade... Si certains phénomènes de cours de récré se sont illustrés par leur longévité à toute épreuve, d'autres ont été des étoiles filantes entre les mains des écoliers. Ces trouvailles ludiques sont aujourd'hui dans une vitrine ou au fond d'un tiroir. Nous les ressuscitons ici le temps d'un ouvrage, année après année, pour en connaître l'histoire souvent folle, et en comprendre les enjeux éducatifs, les techniques créatives et les chiffres de vente impressionnants ! Qui sont les créateurs de ces jouets souvent improbables ? Comment expliquer leur fulgurant succès ?? Sans oublier les "ridicules" et les "loupés" ! Plus d'un siècle de curiosités familières passées au crible, accompagnées d'analyses de la psychologue Isabelle Ferron, du psychiatre et psychologue Serge Tisseron ainsi que d'entretiens exclusifs et avisés ! Faisons revivre les enfants que nous étions, le temps d'un voyage récréatif qui nous éclaire sur notre histoire.