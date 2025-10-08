Ce que dit la Bible sur... Le service

Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Mc 10, 45 Cette affirmation de Jésus suggère à elle seule l'importance du service dans la vie des disciples. Dès l'Ancien Testament la Bible montre que le service a une place essentielle dans la vie des créatures spirituelles de Dieu : les anges sont les premiers serviteurs de Dieu. Les Hébreux, quant à eux, font l'expérience de l'esclavage en Egypte avant d'être libérés par le Seigneur pour être attachés à son service ; mais ils renâclent à servir Dieu et préfèrent souvent servir des idoles, ce qui les conduit alors à retomber dans l'esclavage. Dans la Nouvelle Alliance, le Christ, Serviteur de Dieu par excellence, délivre les hommes de l'esclavage terrible du péché. Il enseigne ses disciples, tant par le geste que par la parole, à devenir d'authentiques serviteurs de Dieu et de leurs frères. La voie du service à la suite de Jésus, propose aux chrétiens de faire l'expérience de la joie qu'il y a à servir le Dieu vivant. Le père Alain-Marie de Lassus est prêtre de la Communauté Saint-Jean. Docteur en théologie, il enseigne l'Ecriture Sainte et la théologie dans la maison de formation de la Communauté à Rimont (Saône-et-Loire) et donne souvent des sessions et prédications à l'étranger.