Et si vous pouviez créer facilement des assistants intelligents capables d'interagir avec vos utilisateurs, d'automatiser des processus métiers et de s'intégrer naturellement à l'écosystème Microsoft 365 ? C'est précisément ce que permet Microsoft Copilot Studio, une plateforme pensée pour les administrateurs IT, responsables techniques et chefs de projet. Avec ce livre, vous disposerez de toutes les clés pour concevoir des agents IA utiles, sécurisés et gouvernés, en phase avec les exigences des DSI modernes. Chaque chapitre suit une progression claire et s'appuie sur des outils concrets : checklists, scripts PowerShell commentés, cas d'usage, mises en situation et bonnes pratiques. Vous serez ainsi guidé pas à pas dans la mise en oeuvre de vos "copilotes" : configuration des environnements (dev/test/prod), définition des politiques de sécurité et de conformité (DLP, intégration Entra ID), automatisation via Power Automate, création de connecteurs personnalisés, supervision avec Microsoft Sentinel et Purview ou encore suivi des performances.