SOMMAIRE : "GEORGE SAND. UNE VIE EN CORRESPONDANCE" Dossier réuni par Brigitte Diaz Avec un texte de Georges LUBIN : "Pourquoi et comment publie-t-on une Correspondance ? " Perspectives : Les correspondances franco-italiennes de la poétesse Paolina Secco-Suardo Grismondi ; L'art de se distinguer : Marie Bashkirtseff telle qu'en ses lettres de lectrice ; L'usage de l'espagnol dans la correspondance de Barbey d'Aurevilly avec Trebutien ; Renée Irana Frachon (1881-1983) ; un portrait en correspondances ; La correspondance Mario La Cava-Fortunato Seminara. Entre amitié et ambiguïtés ; La correspondance comme moyen de débat philosophique : l'exemple du couple Arendt - Blücher ; Cinq lettres inédites de Walter Benjamin à Gabriel Audisio. Chroniques : Etat de la question de la correspondance de George Sand, "Le cabinet des Curiosités épistolaires" . Comptes rendus : Publications de lettres ; critique épistolaire ; roman épistolaire.