L'examen ITIL® 4 Foundation est un pré-requis obligatoire pour obtenir les certifications Managing Professional, Strategic Leader et Master de la démarche ITIL® 4. Il évalue vos connaissances sur la démarche ITIL® 4 et vos compétences pour la mettre en oeuvre dans l'entreprise. Pour vous aider à préparer efficacement l'examen, ce livre couvre tous les objectifs officiels de l'examen ITIL® 4 Foundation, tant d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique avec des exemples concrets. Il a été rédigé en français (il ne s'agit pas d'une traduction) par un formateur professionnel reconnu, également consultant, certifié dans la démarche ITIL® par l'EXIN. Ainsi, les savoir-faire pédagogique et technique de l'auteur conduisent à une approche claire et visuelle, d'un très haut niveau technique. Chapitre par chapitre, vous pourrez valider vos acquis théoriques, à l'aide d'un grand nombre de questions-réponses mettant en exergue aussi bien les éléments fondamentaux que les caractéristiques spécifiques aux concepts abordés. En fin d'ouvrage, trois examens blancs de quarante questions, similaires à celles de l'examen officiel, vont vous permettre d'évaluer vos connaissances et de vous positionner par rapport à l'examen officiel. Les réponses proposées incluent des commentaires, suffisants pour contrôler vos connaissances et vos lacunes, et aussi des références aux chapitres et paragraphes concernés de l'ouvrage. Chaque question posée s'inscrit dans l'esprit de la certification d'AXELOS et, pour chacune, les réponses sont suffisamment commentées pour combler ou identifier vos ultimes lacunes. A vous de juger quand vous serez prêt pour l'examen final !