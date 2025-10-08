Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le sable ne se souvient pas

Laura Brignon, Giorgio Scerbanenco

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'aube d'un jour d'été en 1960. Sur une plage de l'Adriatique, un homme gît sur le sable, la gorge tranchée. A ses côtés, une jeune fi lle s'accroupit pour mieux l'observer. Puis elle se redresse, jette le couteau à la mer et part précipitamment pour l'Allemagne. Mais qui a tué le pauvre Giannuzzo, un petit homme à l'apparence inoffensive qui, en réalité, terrorisait beaucoup de gens ? Même les innocents mentent ou se taisent, car chacun a une raison de se cacher. Protégé par cette omerta, le meurtrier attend patiemment que la tempête s'éloigne. Mais il ignore un détail pouvant s'avérer fatal : le sable de Lignano ne peut pas oublier.

Par Laura Brignon, Giorgio Scerbanenco
Chez Gallmeister

|

Auteur

Laura Brignon, Giorgio Scerbanenco

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le sable ne se souvient pas par Laura Brignon, Giorgio Scerbanenco

Commenter ce livre

 

Le sable ne se souvient pas

Giorgio Scerbanenco trad. Laura Brignon

Paru le 08/10/2025

336 pages

Gallmeister

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351788653
9782351788653
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.