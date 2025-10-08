Le sable ne se souvient pas

C'est l'aube d'un jour d'été en 1960. Sur une plage de l'Adriatique, un homme gît sur le sable, la gorge tranchée. A ses côtés, une jeune fi lle s'accroupit pour mieux l'observer. Puis elle se redresse, jette le couteau à la mer et part précipitamment pour l'Allemagne. Mais qui a tué le pauvre Giannuzzo, un petit homme à l'apparence inoffensive qui, en réalité, terrorisait beaucoup de gens ? Même les innocents mentent ou se taisent, car chacun a une raison de se cacher. Protégé par cette omerta, le meurtrier attend patiemment que la tempête s'éloigne. Mais il ignore un détail pouvant s'avérer fatal : le sable de Lignano ne peut pas oublier.