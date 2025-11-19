Inscription
#Essais

SQL

Anne-Christine Bisson

ActuaLitté
Ce livre sur les fondamentaux du langage SQL s'adresse aux développeurs et informaticiens débutants appelés à travailler avec un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBDR) pour stocker et manipuler des données. Son objectif est de décrire les ordres principaux les plus utilisés du langage SQL (indépendamment des déclinaisons réalisées par les éditeurs de SGBDR) pour permettre au lecteur de prendre en main rapidement une base de données relationnelle et être capable de créer des tables, de les interroger, de les modifier, d'insérer et de supprimer des lignes. Le livre débute par un bref historique sur la création de la norme SQL puis présente quelques notions sur le modèle relationnel. Ensuite, chaque chapitre présente une subdivision de SQL : la création et la manipulation des tables puis la gestion des données dans ces tables en incluant les fonctions de fenêtrage. L'auteur enchaîne avec la sécurité des données et quelques notions de transactions, puis présente la programmation avec quelques éléments de PL/SQL et l'étude des déclencheurs. Le livre se termine en abordant des thèmes un peu plus complexes comme les chargements en masse, les imports et exports de tables, les notions de performances ou encore les objets système. Les exemples utilisés dans ce livre ont été réalisés avec la version Oracle 21c DB Express Edition, SQL Server 2022 Developer Edition, la version 11 de MariaDB Community Server (MySQL), PostgreSQL en version 15. 3 et sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr.

Par Anne-Christine Bisson
Chez Editions ENI

|

Auteur

Anne-Christine Bisson

Editeur

Editions ENI

Genre

Sql

Retrouver tous les articles sur SQL par Anne-Christine Bisson

SQL

Anne-Christine Bisson

Paru le 19/11/2025

430 pages

Editions ENI

32,00 €

ActuaLitté
9782409051876
